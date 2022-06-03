В него стрелял танк РФ: из-под завалов жилого дома в Мариуполе достали погибших (видео)

Российски экипаж танка вел стрельбу по жилым домам в городе. Теперь из-под завалов начали доставать тела погибших, и сразу же отвозить их на братскую могилу в пригородное село.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры разбора дома, который ранее расстрелял российский танк. Из-под завалов достали тела 6 погибших.

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Российские пропагандисты из телеканала Russia Today во время активной фазы обороны Мариуполя опубликовали видео с башни российского танка. На нем экипаж прямой наводкой стрелял по жилым домам. Видео было снято на улице Пашковского и проспекте Первого мая.

Сейчас оккупанты приступили к уничтожению доказательств собственных преступлений, как пишет Андрющенко. 2 июня из-под завалов одного из домов, который показательно расстреливал экипаж российского танка, достали тела шестерых погибших. Пять мужчин и одна женщина. Как сообщает советник мэра, "находку" сразу вывезли на братскую могилу в село Виноградное.

"Это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента. Если у военной преступности есть недостижимая высота, то россияне ее преодолели", — резюмирует Андрющенко.

Напомним, 2 июня в сети появилось видео перехода украинских полицейских на службу на стороне оккупантов.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что россияне ввели смертную казнь в оккупированном городе. Нежелающие сотрудничать с оккупационными властями украинские чиновники и волонтеры попадают в тюрьмы. В "ДНР" одного госслужащего уже расстреляли.