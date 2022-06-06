Постачання повинні продовжуватися до перемоги: Міноборони про західне озброєння

В оборонному відомстві заявили, що насамперед ЗСУ потребує постачання танків і систем ППО.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українська армія добре підготовлена для боротьби з російськими військами, проте для цього потрібно більше зброї. Про це повідомляє CNN.

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Країни Заходу з початку повномасштабної агресії допомагають Україні зброєю та військовою технікою. За словами Маляр, постачання озброєння вже йде, але його недостатньо, щоб дати сильну відсіч військам РФ.

"Захід повинен розуміти, що це не разова допомога. Постачання зброї мають продовжуватися до перемоги. Наші бійці достатньо підготовлені. Але цієї мотивації та підготовки недостатньо, щоб перемагати Росію без зброї", — наголосила Маляр.

Насамперед Україні потрібні засоби протиповітряної оборони та важке озброєння.

Нагадаємо, Іспанія заявила про готовність постачати Україні танки Leopard 2A4, проте вони потребують ремонту.

Також глава Міноборони Греції заявив, що його країна передає Україні величезну кількість зброї, зокрема БМП-1.