Поставки должны продолжаться до победы: Минобороны о западном вооружении

В оборонном ведомстве заявили, что в первую очередь ВСУ нуждается в поставках танков и систем ПВО.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия хорошо подготовлена для борьбы с российскими войсками, однако для этого нужно больше оружия. Об этом передает CNN.

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Страны Запада с момента начала полномасштабной агрессии помогают Украине оружием и военной техникой. По словам Маляр, поставки вооружения уже идут, но его недостаточно, чтобы дать сильный отпор войскам РФ.

"Запад должен понимать, что это не разовая помощь. Поставки оружия должны продолжаться до победы. Наши бойцы достаточно подготовлены. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы побеждать Россию без оружия", — подчеркнула Маляр.

В первую очередь Украине нужны средства противовоздушной обороны и тяжелое вооружение.

Напомним, Испания заявила о готовности поставлять Украине танки Leopard 2A4, однако они требуют ремонта.

Также глава Минобороны Греции заявил, что его страна передает Украине огромное количество оружия, в том числе БМП-1.