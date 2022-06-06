Ракетний удар по Києву був спробою РФ зірвати постачання зброї Заходу, — розвідка Британії

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу, оскільки там зберігалися танки Т-72, українська сторона це спростовує.

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Російські війська завдали ракетного удару ракетам Х-101 рано-вранці 5 червня, що має вигляд спроби зірвати постачання західної зброї Україні. Про це йдеться в останньому звіті британської розвідки.

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ЗС РФ завдали удару вранці 5 червня по залізничній інфраструктурі Києва схоже, це спроба перервати постачання Західних постачань на фронт зброї.

Також тривають бої за Сєвєродонецьк. Російські війська продовжують рухатися у напрямку Слов'янська як частина ширшого плану щодо оточення ЗСУ на Донбасі.

Після втрати крейсера "Москва" у квітні, російські війська, зважаючи на все, перекинули на острів Зміїний засоби ППО, включаючи ЗРК "Тор" (SA-15 за натовською класифікацією) і Панцир-1С (SA-22). Схоже, зенітно-ракетні комплекси мають забезпечити повітряний захист для російського флоту під час операцій біля острова Зміїний.

У звіті наголошують, що активність РФ на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна.

Нагадаємо, 5 червня ЗС РФ завдали удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ перекинула на острів Зміїний "Гради" та "Торнадо-Г".