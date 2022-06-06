Ракетный удар по Киеву был попыткой РФ сорвать поставки оружия Запада, — разведка Британии

В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар по Дарницкому вагоноремонтному заводу так как там хранились танки Т-72, украинская сторона это опровергает.

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Российские войска нанесли ракетный удар ракетам Х-101 ранним утром 5 июня, что выглядит как попытка сорвать поставки западного оружия Украине. Об этом указывается в последнем отчете британской разведки.

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ВС РФ нанесли удар утром 5 июня по железнодорожной инфраструктуре Киева похоже, это попытка прервать поставки Западных поставок на фронт оружия.

Также продолжаются бои за Северодонецк. Российские войска продолжают двигаться по направлению на Славянск как часть более широкого плана по окружению ВСУ на Донбассе.

После потери крейсера "Москва" в апреле, российские войска, судя по всему, перебросили на остров Змеиный средства ПВО, включая ЗРК "Тор" (SA-15 по натовской классификации) и Панцирь-1С (SA-22). Похоже, зенитно-ракетные комплексы должны обеспечить воздушную защиту для российского флота во время операций возле острова Змеиный.

В отчете подчеркивают, что активность РФ на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в том числе экспорту украинского зерна.

Напомним, 5 июня ВС РФ нанесли удар по Дарницкому вагоноремонтному заводу.

Ранее СМИ сообщали, что РФ перебросила на остров Змеиный "Грады" и "Торнадо-Г".