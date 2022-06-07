Полк "Азов" став другою родиною: історія загиблої захисниці Маріуполя з позивним "Аліса"

Дівчина була на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення. Поки з нею був зв'язок, вона розповідала сестрі про те, як вона допомагає пораненим.

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Проєкт "Врятуємо Маріуполь" опублікував історію захисниці Маріуполя з полку "Азов" 27-річної дівчини із позивним "Аліса".

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Військова прожила лише 27 років, але встигла зробити все, бо жила один рік за п'ять. Для дівчини полк "Азов" став другою родиною, пишуть автори. В її очах завжди горів інтерес і прагнення до життя, цим вогнем став завод "Азовсталь".

Сестра "Аліси" розповіла, як вони зустріли початок повномасштабного вторгнення 24 лютого. Рано-вранці вони прокинулися, почувши вибухи. Після цього "Аліса" почала збирати речі та дала завдання сестрі — купити їжі, води, сидіти вдома, нікуди не виходити і знайти про всяк випадок підвали.

Після цього вона "Алісу" вже не бачила. Поки був зв'язок, боєць "Азова" розповідала, як вона допомагала пораненим, як їй важко бути на війні. Потім зв'язок у Маріуполі зник, новин про "Алісу" не було до кінця березня. Наприкінці березня сестра отримала повідомлення про те, що військова жива.

[ + – ] Любов її до "Азова" була безмірною, як і любов до України, розповіла сестра військової

"Вона розповіла що знаходиться в "Азовсталі", зі своїми рідними "Азовцями", любов її до "Азова" була безмірна, як і любов до України. Вона благала подбати про її доньку, якщо з нею щось трапиться. Я всього лише віджартовувалась. Не вірила що з нею могло щось трапиться. Не вірила до останнього, і напевно, зараз", — розповідає сестра загиблої.

Вона також додала, що "Аліса" писала їй повідомлення про те, як почне нове життя, як вибереться, як вони будуть щасливі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна отримала перші тіла захисників Маріуполя з "Азовсталі". Як заявив Зеленський, у полоні в ЗС РФ перебуває понад 2 500 захисників Маріуполя. Їхнім порятунком займається військова розвідка.