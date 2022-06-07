Полк "Азов" стал второй семьей: история погибшей защитницы Мариуполя с позывным "Алиса"

Девушка была на фронте с первого дня полномасштабного вторжения. Пока с ней была связь, она рассказывала своей сестре о том, как она помогает раненым.

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Проект "Врятуємо Маріуполь" опубликовал историю защитницу Мариуполя из полка "Азов" 27-летней девушки с позывным "Алиса".

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Военная прожила всего 27 лет, но успела сделать все, так как жила один год за пять. Для девушки полк "Азов" стал второй семьей, пишут авторы. В ее глазах всегда горел интерес и стремление к жизни, этим огнем стал завод "Азовсталь".

Сестра "Алисы" рассказала, как они встретили начало полномасштабного вторжения 24 февраля. Ранним утром они проснулись, услышав взрывы. После этого "Алиса" начала собирать вещи и дала задание сестре — купить еды, воды, сидеть дома, никуда не выходить и найти на всякий случай подвалы.

После этого она "Алису" уже не видела. Пока была связь, боец "Азова" рассказывала, как она помогала раненым, как ей тяжело находится на войне. Потом связь в Мариуполе пропала, новостей об "Алисе" не было до конца марта. В конце марта сестра получила сообщение о том, что военная жива.

[ + – ] Любовь ее к "Азову" была безмерна, как и любовь к Украине, рассказала сестра военной

"Она рассказала что находится в "Азовстали", со своими родными "Азовцами", любовь ее к "Азову" была безмерна, как и любовь к Украине. Она умоляла позаботиться о ее дочке, если с ней что-то случится. Я всего лишь отшучивалась. Не верила что с ней могло что-то случится. Не верила до последнего, и наверное, сейчас", — рассказывает сестра погибшей.

Она также добавила, что "Алиса" писала ей сообщения о том, как начнет новую жизнь, как выберется, как все они будут счастливы.

Напомним, по данным СМИ, Украина получила первые тела защитников Мариуполя с "Азовстали". Как заявил Зеленский, в плену у ВС РФ находится свыше 2500 защитников Мариуполя. Их спасением занимается военная разведка.