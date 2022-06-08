Журналісти ВВС потрапили під обстріл під час зйомки сюжету на Донбасі (відео)
Під час зйомок російські війська розпочали обстріл касетними боєприпасами, які змушували кореспондентів ховатися у броньовиках.
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Знімальна група BBC разом із кореспондентом Орла Герін потрапили під обстріл російських під час зйомки сюжету. Про це повідомляють у репортажі журналістів.
Під час зйомок російські війська кілька разів розпочинали обстріли. Спочатку звуки вибухів були далеко, але в якийсь момент снаряди почали падати менше, ніж за кілометр від журналістів з військовими.
Знімальній групі довелося кілька разів ховатися у броньованій машині, на якій вони прибули. Як повідомили військові, обстріл проводився касетними боєприпасами. Водночас вони наголосили, що російська армія вивчила помилки під час спроби захопити Київ і тепер робить ставку на масовані артилерійські удари.
Проте військові не збираються відходити з позицій, за словами військовослужбовця Івана, РФ і так уже захопила територію, яку можна порівняти з половиною Італії.
Через війну багато жителів Донецької та Луганської областей змушені залишати свої будинки та їхати в безпечніші місця.
Нагадаємо, 6 червня французькі журналісти вперше показали бойову роботу розрахунку САУ "Цезар".
3 червня знімальна група Reuters потрапила під обстріл біля Сєвєродонецька. Внаслідок цього загинув водій журналістів.