Журналисты BBC попали под обстрел во время съемки сюжета на Донбассе (видео)

В ходе съемок российские войска начали обстрел кассетными боеприпасами, которые вынуждали корреспондентов прятаться в броневиках.

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Съемочная группа BBC вместе с корреспондентом Орла Герин, попали под обстрел российских во время съемки сюжета. Об этом сообщается в репортаже журналистов.

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В ходе съемок российские войска несколько раз начинали обстрелы. По началу звуки взрывов были далеко, но в какой-то момент снаряды начали падать меньше, чем в километре от журналистов с военными.

Съемочной группе пришлось несколько раз укрываться в бронированной машине, на которой они прибыли. Как сообщили военные, обстрел велся кассетными боеприпасами. Вместе с тем они подчеркнули, что российская армия выучила ошибки во время попытки захватить Киев и теперь делает ставку на массированные артиллерийские удары.

Однако военные не собираются отходить из позиций, по словам военнослужащего Ивана, РФ и так уже захватила территорию, сопоставимой половине Италии.

Из-за войны многие жители Донецкой и Луганской областей вынуждены покидать свои дома и уезжать в более безопасные места.

Напомним, 6 июня французские журналисты впервые показали боевую работу расчета САУ "Цезарь".

3 июня съемочная группа Reuters попала под обстрел возле Северодонецка. В результате погиб водитель журналистов.