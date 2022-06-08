Армія РФ розсилає українським військовим повідомлення із погрозами, — Генштаб (фото)

У повідомленнях можуть бути заклики здати зброю, здатися полон. Інакше бійцям погрожують ракетним ударом.

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Російські спецслужби намагаються залякати українських військових, розсилаючи їм на телефон повідомлення з погрозами. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Бійці ЗСУ почали отримувати повідомлення від російських спецслужб із погрозами, а також закликами скласти зброю, здаватися в полон, перейти на бік ворога та зрадити присязі.

До того ж, до повідомлень прикріплюють особисті дані бійців — прізвище та ім'я, код платника податків і в окремих випадках інформацію про сім'ю. Така розсилка поширюється через:

Telegram

Viber

Signal

WhatsApp

У Генштабі наголошують, що такими повідомленнями ворог намагається дестабілізувати морально-психологічний стан бійців, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

[ + – ] Приклад повідомлення, який отримують військові

Також у таких повідомленнях публікують зазвичай застарілі дані про особу, наприклад, інше місце реєстрації, переїзд, зміна підрозділу або взагалі відхід зі служби.

"Таким чином, не викликає сумнівів, що послані погрози є звичайними маніпуляціями людської психікою. Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями — "точним ракетним обстрілом" або "ми тебе знайдемо", — резюмують у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, еліта російських військ відмовляється воювати на Донбасі та повертається на територію РФ.

Як писали журналісти, 15-річний український підліток навів своїм дроном українську артилерію на колону військ РФ.