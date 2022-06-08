Армия РФ рассылает украинским военным сообщения с угрозами, — Генштаб (фото)

В сообщениях могут быть призывы сдать оружие, сдаться в плен. В противном случае бойцам угрожают ракетным ударом.

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Российские спецслужбы пытаются запугать украинских военных, рассылая им на телефоны сообщения с угрозами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Бойцы ВСУ стали получать сообщения от российских спецслужб с угрозами, а также призывами сложить оружие, сдаваться в плен, перейти на сторону врага, и изменить присяге.

Более того, к сообщениям прикрепляют личные данные бойцов — фамилия и имя, код плательщика налогов, и в отдельных случаях информацию о семье. Такая рассылка распространяется через:

Telegram

Viber

Signal

WhatsApp

В Генштабе подчеркивают, что такими сообщениями враг пытается дестабилизировать морально-психологическое состояние бойцов, посеять сомнения и понизить боевой дух.

[ + – ] Пример сообщения, который получают военные

Также в таких сообщениях публикуют обычно устаревшие данные о личностях, например, другое место регистрации, переезд, смена подразделения или вообще уход со службы.

"Таким образом, не вызывает сомнений, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой. Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями – "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем", — резюмируют в Генштабе.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, элита российских войск отказывается воевать на Донбассе и возвращается на территорию РФ.

Как писали журналисты, 15-летний украинский подросток навел своим дроном украинскую артиллерию на колонну войск РФ.