Україна отримала критично мало важкої зброї, — Кулеба

Глава українського МЗС заявив, що нинішньої кількості зброї недостатньо, щоб зупинити Росію.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала критично малу кількість тяжкого озброєння. Про це повідомляє "Європейська правда" з пресконференції міністра.

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Як зазначає Кулеба, у декого може скластися враження, що зі зброєю все нормально та її достатньо, але це не так. Україна одержала критично мало зброї, щоб зупинити Росію. Тому потрібно якнайшвидше і більше передати зброї Україні.

Наразі передавання США та Великобританією РСЗВ M270 та М142 HIMARS не змінило ситуацію до потрібного рівня, проте сам факт передавання зброї дає сигнал іншим країнам, що табу на постачання важкої зброї немає.

"Не може бути відчуття, що ситуація зі зброєю більш-менш покращилася. Насправді зміна — "менше", ніж "більше" відчутні", — резюмував Кулеба.

Також міністр заявив, що треба уникати фізичного знищення міст, як це зараз відбувається на сході України.

Нагадаємо, Великобританія безкоштовно поставить Україні РСЗВ М270 разом із високоточними снарядами М31А1. США також зобов'язалися поставити ЗСУ партію М142 HIMARS. Українські військові вже навчаються.

Також стало відомо, що Норвегія передала Україні 22 САУ М109.