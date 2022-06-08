Украина получила критически мало тяжелого оружия, — Кулеба

Глава украинского МИД заявил, что нынешнего количества оружия недостаточно, чтобы остановить Россию.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила критически малое количество тяжелого вооружения. Об этом передает "Европейская правда" с пресс-конференции министра.

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Как отмечает Кулеба, у некоторых может сложиться впечатление, что с оружием все нормально и его достаточно, но это не так. Украина получила критически мало оружия, чтобы остановить Россию. Поэтому нужно как можно скорее и больше передать оружия Украине.

На данный момент передача США и Великобританией РСЗО M270 и М142 HIMARS не изменило ситуацию до нужно уровня, однако сам факт передачи оружия дает сигнал другим странам, что табу на поставки тяжелого оружия нет.

"Не может быть ощущения, что ситуация с оружием более-менее улучшилась. На самом деле изменение — "менее", чем "более" ощутимы", — резюмировал Кулеба.

Также министр заявил, что нужно избегать физическому уничтожению городов, как сейчас это происходит на востоке Украины.

Напомним, Великобритания бесплатно поставит Украине РСЗО М270 вместе с высокоточными снарядами М31А1. США также обязались поставить ВСУ партию М142 HIMARS. Украинские военные уже проходят обучение.

Также стало известно, что Норвегия передала Украине 22 САУ М109.