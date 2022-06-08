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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина получила критически мало тяжелого оружия, — Кулеба

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поставки тяжеолого оружия
РСЗО M142 HIMARS

Глава украинского МИД заявил, что нынешнего количества оружия недостаточно, чтобы остановить Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила критически малое количество тяжелого вооружения. Об этом передает "Европейская правда" с пресс-конференции министра.

Как отмечает Кулеба, у некоторых может сложиться впечатление, что с оружием все нормально и его достаточно, но это не так. Украина получила критически мало оружия, чтобы остановить Россию. Поэтому нужно как можно скорее и больше передать оружия Украине.

На данный момент передача США и Великобританией РСЗО M270 и М142 HIMARS не изменило ситуацию до нужно уровня, однако сам факт передачи оружия дает сигнал другим странам, что табу на поставки тяжелого оружия нет.

"Не может быть ощущения, что ситуация с оружием более-менее улучшилась. На самом деле изменение — "менее", чем "более" ощутимы", — резюмировал Кулеба.

Также министр заявил, что нужно избегать физическому уничтожению городов, как сейчас это происходит на востоке Украины.

Напомним, Великобритания бесплатно поставит Украине РСЗО М270 вместе с высокоточными снарядами М31А1. США также обязались поставить ВСУ партию М142 HIMARS. Украинские военные уже проходят обучение.

Также стало известно, что Норвегия передала Украине 22 САУ М109.