Українські військові показали на полігоні чеські САУ vz.77 Dana (відео)

Як зазначають журналісти, САУ оснащуються радянським 152-мм калібром, що потенційно може замінити радянські буксировані гаубиці.

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Чеські 152-мм самохідні артилерійські установки вже проходять обкат у Збройних силах України. Про це повідомляє Defense Express.

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vz.77 Dana — це чеські САУ, що оснащуються радянським калібром 152-мм, а не 155, на який нині активно переводять українську армію. Проте як зазначають журналісти, вони можуть замінити буксировані гаубиці радянського виробництва.

За рахунок високої мобільності, автомата заряджання та "всеїдності" зброї, САУ Dana буде краще, ніж гаубиці на буксирі. Тому з огляду на дефіцит радянських снарядів, чеські артустановки здатні "підмінити" гаубиці.

Основні характеристики САУ Dana:

Боєкомплект — 60 снарядів. Максимальна дальність стрільби — 20 км. Максимальна швидкість по полю — 80 км/год.

Раніше в Міноборони зазначали, що нині українська армія має на 10% більше снарядів натовських калібрів, ніж запас радянських до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. При цьому в розвідці зазначають, що за день у боях витрачено 5-6 тисяч снарядів. Саме тому боєприпаси радянських калібрів стають дефіцитними.

Нагадаємо, вперше чеські САУ Dana були помічені в Україні 13 травня. Тоді один із військових опублікував відео з артустановкою, яка рухається десь у лісі.

Раніше повідомлялося, що Чехія передала Україні десятки РСЗВ "Вампір" та САУ Dana.