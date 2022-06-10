Украинские военные показали на полигоне чешские САУ vz.77 Dana (видео)

Как отмечают журналисты, САУ оснащаются советским 152-мм калибром, что потенциально может заменить советские буксируемые гаубицы.

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Чешские 152-мм самоходные артиллерийские установки уже проходят обкату в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает Defense Express.

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vz.77 Dana — это чешские САУ, оснащаются советским калибром 152-мм, а не 155, на который ныне активно переводят украинскую армию. Однако как отмечают журналисты, они собой могут заменить буксированные гаубицы советского производства.

За счет высокой мобильности, автомата заряжания и "всеядности" орудия, САУ Dana будет лучше, чем гаубицы на буксире. Поэтому учитывая дефицит советских снарядов, чешские артустановки способны "подменить" гаубицы.

Основные характеристики САУ Dana:

боекомплект — 60 снарядов максимальная дальность стрельбы — 20 км максимальная скорость по полю — 80 км/ч

Ранее в Минобороны отмечали, что ныне украинская армия имеет на 10% больше снарядов натовских калибров, чем был запас советских до полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом в разведке отмечают, что в день в боях израсходуется 5-6 тысяч снарядов. Именно поэтому боеприпасы советских калибров становятся дефицитными.

Напомним, впервые чешские САУ Dana были замечены в Украине 13 мая. Тогда один из военных опубликовал видео с артустановкой, которая движется где-то в лесу.

Ранее сообщалось, что Чехия передала Украине десятки РСЗО "Вампир" и САУ Dana.