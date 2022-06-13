"Ультрас і учасники акцій": МВС Білорусі розповіло про білоруських бійців в Україні

За словами заступника міністра внутрішніх справ Білорусі, в українських "нацбатах" воює близько 200 білорусів.

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У МВС Білорусі вважають, що в "націоналістичних батальйонах України перебуває близько 200 білоруських громадян". Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич.

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"За наявними даними, у лавах націоналістичних батальйонів України перебувають близько 200 білоруських громадян, здебільшого це так звані футбольні ультрас і учасники протестних акцій 2020-го, які скоїли різного роду злочини та змогли втекти від суду та слідства", — зокрема, сказав замміністра.

За інформацією МВС Білорусі, за останній рік співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією не дали виїхати за межі держави декільком десяткам громадян віком до 30 років. Як вважає Казакевич, усі вони планували їхати в Україну воювати.

При цьому, за його словами, участь білорусів у бойових діях на території іноземних держав "загалом не є новим явищем для Білорусі".

Раніше Фокус розповідав про те, як батькові та синові Віталію та Владиславу Кузнечикам, які майже два роки ховалися від режиму Лукашенка в посольстві Швеції в Мінську, вдалося втекти з країни. 1 червня білорусам вдалося залишити диппредставництво, а далі автобусами й електричками дістатися до Вітебської області та виїхати на кордон із Латвією.

Нагадаємо, фрілансера "Радіо Свободи" Андрія Кузнечика в Білорусі засудили до шести років колонії. Його визнали винним у "створенні екстремістської групи" за адміністрування Telegram-каналу білоруської редакції видання.