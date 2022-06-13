"Ультрас и участники акций": МВД Беларуси рассказало о белорусских бойцах в Украине

По словам заместителя министра внутренних дел Беларуси, в украинских "нацбатах" воюет около 200 белорусов. Однако, по информации самих белорусских добровольцев, их в Украине около 1000.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В МВД Беларуси считают, что в "националистических батальонах Украины состоит около 200 белорусских граждан". Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"По имеющимся данным, в рядах националистических батальонов Украины состоят около 200 белорусских граждан, в основном это так называемые футбольные ультрас и участники протестных акций 2020-го, которые совершили разного рода преступления и смогли скрыться от суда и следствия", — в частности, сказал замминистра.

По информации МВД Беларуси, за последний год сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией не дали выехать за пределы государства нескольким десяткам граждан в возрасте до 30 лет. Как считает Казакевич, все они планировали ехать в Украину воевать.

При этом, по его словам, участие белорусов в боевых действиях на территории иностранных государств "в целом не новое явление для Беларуси".

Однако, по словам руководителя Белорусского информационного центра Алины Рудиной, на стороне Украины воюет до 1000 белорусов.

"Сейчас судьба Беларуси разрешается и в Украине. Это тоже наша война. Поэтому наши граждане пошли воевать в ряды Вооруженных Сил Украины, другие военные формирования и добровольческие батальоны. На сегодняшний день таких до 1000 человек", — заявила руководитель информцентра.

Ранее в Украине погиб командир роты батальона Кастуся Калиновского Павел Волат в бою за один из населенных пунктов. В критическом состоянии его увезли с поля боя, однако спасти воина не удалось.

Батальон Кастуся Калиновского — это добровольческий батальон, основанный в феврале 2022 года белорусами, сражающимися за Киев в российско-украинской войне. В военном подразделении служат также белорусы, уехавшие в Украину от репрессий со стороны Лукашенко после выборов 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал о том, как отцу и сыну Виталию и Владиславу Кузнечикам, которые почти два года скрывались от режима Лукашенко в посольстве Швеции в Минске, удалось сбежать из страны. 1 июня белорусам удалось покинуть диппредставительство, а далее на автобусах и электричках добраться до Витебской области и выехать на границу с Латвией.

Напомним, фрилансера "Радио Свободы" Андрея Кузнечика в Беларуси приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным в "создании экстремистской группы" за администрирование Telegram-канала белорусской редакции издания.