США готові надати Україні всю необхідну зброю: Пентагон відповів на запит ОП

Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що постачати Києву озброєння для протистояння Росії можуть не лише Штати, а й їхні партнери.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що американська держава готова надати Україні все необхідне їй у війні проти РФ зброю. Про це глава оборонного відомства заявив у процесі брифінгу у столиці Таїланду Бангкоку у понеділок, 13 червня, передає пресслужба Білого дому.

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Журналіст видання Foreign Policy у процесі заходу зазначив, що українські Збройні сили поступаються російським військам в озброєнні на Донбасі, додавши, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк учора запросив у партнерів сотні реактивних систем залпового вогню та тисячу гаубиць. Далі представник ЗМІ запитав, яку військову допомогу США готові надати Україні зараз.

Зі свого боку Остін запевнив, що "США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху".

Глава Пентагону зазначив, що військову допомогу можуть передавати не лише Штати, а й їхні міжнародні партнери.

"(США та партнери) зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми даємо їм те, що необхідно для захисту їхньої суверенної території", — сказав американський міністр.

Нагадаємо, за словами Подоляка, щоб "завершити війну та викинути РФ з України", ЗСУ потрібно домогтися паритету в озброєнні. Зокрема, радник голови ОП зазначив, що Києву необхідні 1 тисяча гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2 тисячі одиниць бронетехніки, а також 1 тисяча безпілотників.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у Збройних сил України закінчуються боєприпаси, тому що постачання від партнерів іде надто повільно.