США готовы предоставить Украине все необходимое оружие: Пентагон ответил на запрос ОП

Министр обороны Ллойд Остин отметил, что поставлять Киеву вооружение для противостояния России могут не только Штаты, но и их партнеры.

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что американское государство готово предоставить Украине все необходимое ей в войне против РФ оружие. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе брифинга в столице Таиланда Бангкоке в понедельник, 13 июня, передает пресс-служба Белого дома.

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Журналист издания Foreign Policy в ходе мероприятия отметил, что украинские Вооруженные силы уступают российским войскам в вооружении на Донбассе, добавив, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк вчера запросил у партнеров сотни реактивных систем залпового огня и тысячу гаубиц. Далее представитель СМИ спросил, какую военную помощь США готовы предоставить Украине на данный момент.

В свою очередь Остин заверил, что "США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха".

Глава Пентагона отметил, что военную помощь могут передавать не только Штаты, но и их международные партнеры.

"(США и партнеры) сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории", — сказал американский министр.

Напомним, по словам Подоляка, чтобы "завершить войну и выкинуть РФ из Украины", ВСУ нужно добиться паритета в вооружении. В частности, советник главы ОП указал, что Киеву необходимы 1 тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2 тысячи единиц бронетехники, а также 1 тысяча беспилотников.

Ранее американские СМИ сообщали, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, потому что поставки от партнеров идут слишком медленно.