Україна отримала 10% зброї, яку просила, — Маляр (відео)

За словами заступниці міністра оборони, Росія переважає у питанні озброєння та кількості військовослужбовців, тому без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у прямому ефірі національного телемарафону заявила, що Україна отримала від західних партнерів близько 10% заявленої зброї.

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"Треба усвідомлювати, що можливості по озброєнню та кількості військовослужбовців у Росії значно переважають," — розповіла Маляр. — "Яких би зусиль не докладала б Україна, якою б професійною не була б армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну".

Заступниця міністра оборони також розповіла про кількість отриманої наразі зброї: "Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%".

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Для розуміння того, що відбувається на полі бою, чиновниця зазначила, що "Україна в день витрачає приблизно 5-6 тис. артилерійських снарядів, а Росія — у десять разів більше".

Україні потрібно більше західної зброї а також свіжі війська, щоб ЗСУ змогли перехопити ініціативу у війні. За словами військового експерта Еда Арнолда, ЗСУ не вистачає ресурсів у потрібних районах бойових дій.

Перед цим Україна подавала запит до Болгарії на поставку РСЗВ та гаубиць радянського зразка.