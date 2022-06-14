Украина получила 10% оружия, которое просила — Маляр (видео)

По словам заместителя министра обороны, Россия преобладает в вопросе вооружения и количества военнослужащих, поэтому без помощи Запада мы не сможем выиграть войну.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в прямом эфире национального телемарафона заявила, что Украина получила от западных партнеров около 10% заявленного оружия.

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"Нужно отдавать себе отчет, что возможности по вооружению и количеству военнослужащих в России значительно преобладают", — рассказала Маляр. — "Каких бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной не была армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну".

Заместитель министра обороны также рассказала о количестве полученного оружия: "От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы на сегодня имеем примерно 10%".

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Для понимания происходящего на поле боя чиновница отметила, что "Украина в день тратит примерно 5-6 тыс. артиллерийских снарядов, а Россия — в десять раз больше".

Украине нужно больше западного оружия, а также свежие войска, чтобы ВСУ смогли перехватить инициативу в войне. По словам военного эксперта Эда Арнолда, ВСУ не хватает ресурсов в нужных районах боевых действий.

Перед этим Украина подавала запрос в Болгарию на поставку РСЗО и гаубиц советского образца.