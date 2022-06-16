Війська РФ завдали авіаудару по Сумській області, є загиблі

Вибух від російського ракетного удару було чутно в самих Сумах та половині Сумського району. Також противник обстріляв територію області із гранатометів.

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Минулої ночі Збройні сили РФ здійснили ракетний авіаудар по території Сумської області, внаслідок чого загинуло четверо людей, ще щонайменше шість місцевих жителів отримали поранення. Про це в четвер, 16 червня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

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За словами чиновника, атака російських військ за допомогою авіації припала на територію Садівської громади. Живицький уточнив, що вибух від удару, завданого близько 05:00, могли чути мешканці половини Сумського району та обласного центру.

[ + – ] Розташування Садівська

Також глава адміністрації повідомив, що за авіаударом був обстріл Сумської області з території Росії з мінометів. За словами Живицького, загалом російські військові здійснили 26 пострілів.

"Внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформацію про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюють", — йдеться в повідомленні чиновника.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України прогнозували, що обстріл Сумської області з території РФ може посилитися, оскільки противник готував позиції в Брянській області.

Також ми писали про те, як російські військові обстрілюють територію хімічного заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, попри те, що там ховаються мирні жителі міста.