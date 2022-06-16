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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війська РФ завдали авіаудару по Сумській області, є загиблі

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Авіаудар, сумська область вибух, суми вибух, суми вибух сьогодні, суми вибух 16 червня
Фото: Facebook | Сумська ОВА повідомила про авіаудар по регіону

Вибух від російського ракетного удару було чутно в самих Сумах та половині Сумського району. Також противник обстріляв територію області із гранатометів.

Минулої ночі Збройні сили РФ здійснили ракетний авіаудар по території Сумської області, внаслідок чого загинуло четверо людей, ще щонайменше шість місцевих жителів отримали поранення. Про це в четвер, 16 червня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

За словами чиновника, атака російських військ за допомогою авіації припала на територію Садівської громади. Живицький уточнив, що вибух від удару, завданого близько 05:00, могли чути мешканці половини Сумського району та обласного центру.

Авіаудар, сумська область вибух, суми вибух, суми вибух сьогодні, суми вибух 16 червня
Розташування Садівська

Також глава адміністрації повідомив, що за авіаударом був обстріл Сумської області з території Росії з мінометів. За словами Живицького, загалом російські військові здійснили 26 пострілів.

"Внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформацію про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюють", — йдеться в повідомленні чиновника.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України прогнозували, що обстріл Сумської області з території РФ може посилитися, оскільки противник готував позиції в Брянській області.

Також ми писали про те, як російські військові обстрілюють територію хімічного заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, попри те, що там ховаються мирні жителі міста.