Войска РФ нанесли авиаудар по Сумской области, есть погибшие

Взрыв от российского ракетного удара был слышен в самих Сумах и половине Сумского района. Также противник обстрелял территорию области из гранатометов.

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Минувшей ночью Вооруженные силы РФ совершили ракетный авиаудар по территории Сумской области, в результате чего погибли четыре человека, еще по меньшей мере шесть местных жителей получили ранения. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

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По словам чиновника, атака российских войск при помощи авиации пришлась на территорию Садовской громады. Живицкий уточнил, что взрыв от удара, нанесенного около 05:00, могли слышать жители половины Сумского района и самого областного центра.

[ + – ] Расположение Садовска

Также глава администрации сообщил, что за авиаударом последовал обстрел Сумской области с территории России из минометов. По словам Живицкого, всего российские военные совершили 26 выстрелов.

"В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется", — говорится в сообщении чиновника.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины прогнозировали, что обстрелы Сумской области с территории РФ могут усилиться, так как противник готовил позиции в Брянской области.

Также мы писали о том, как российские военные обстреливают территорию химического завода "Азот" в Северодонецке, несмотря на то, что там укрываются мирные жители города.