Україна звільнить окупований Крим за допомогою західної зброї, — Резніков

За словами міністра оборони, реакція РФ на звільнення навіть не розглядається, оскільки це українська територія.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за допомогою постачань західної зброї ЗСУ звільнять усі окуповані території. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За словами міністра, американська зброя допоможе Україні повернути тимчасово окуповані Росією території, враховуючи АР Крим і Донбас.

"Крим — це стратегічна мета для України, тому що це українська територія. Ми рухатимемося крок за кроком. Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, враховуючи Крим", — заявив Резніков.

Глава оборонного відомства заявив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам проти російських військ. Наступним етапом буде відкинути війська РФ на позиції до вторгнення 24 лютого.

На третьому етапі Україна з партнерами обговорюватиме, як повернути захоплені території, враховуючи автономну республіку. Офіційні особи заявляють, що не застосовуватимуть зброю для нападу на територію РФ, проте Крим — це українська територія, а не російська.

Міністр наголосив, що російська реакція у звільненні Криму військовим шляхом не розглядається.

"Це неважливо. Тому що вони це побачать у Херсоні, побачать у Запоріжжі, побачать і в Маріуполі... Це українські землі, і Крим теж українська земля, незважаючи ні на що", — резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що Франція хоче перемоги України та повної деокупації всіх територій.

Раніше повідомлялося, що окупація Миколаєва й Одеси — один із пунктів військового плану РФ після захоплення Донбасу. Для України ці міста мають стратегічне значення.