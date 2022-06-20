Російська авіація показала себе найгірше у вторгненні в Україну, — британська розвідка
За даними розвідників, невдале застосування авіації, мабуть, одна із найважливіших чинників дуже обмеженого успіху РФ у вторгненні.
Російські Військово-космічні сили показали себе найгіршим видом військ, що є одним із факторів обмеженого успіху РФ у компанії. Про це повідомляють у свіжому звіті британської розвідки.
Росія виявилася нездатною постійно використовувати авіацію, мабуть, це один з найважливіших чинників дуже обмеженого успіху РФ під час вторгнення. Ворог не може досягти повної переваги в повітрі, і діяв у ньому постійно ризикуючи. Також авіація дуже рідко працювала по тилах українських військ.
Деякі причини труднощів застосування авіації перегукуються із проблемами Сухопутних військ РФ. Протягом багатьох років армія РФ приділяла більшу частину бойової підготовки тому, щоб справити враження на високопосадовців, а не для розвитку ініціативності серед екіпажів.
Також попри значний список щодо сучасних та боєздатних бойових літаків, ПКС не змогли розвинути інституційну культуру, набиратися навичок, які б забезпечили РФ більш західний стиль керування.
Якби цього вдалося досягти, то РФ отримала б більшу вагу своїх зусиль, які зараз припадають на сухопутні війська та на сучасні крилаті ракети. Ймовірно, їхні запаси виснажуються.
Нагадаємо, 13 червня ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 у День Росії.
Також, за даними Генштабу, ЗС РФ розгорнули дивізіон С-300В4 у Брянській області біля кордонів з Україною.