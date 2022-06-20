Російська авіація показала себе найгірше у вторгненні в Україну, — британська розвідка

За даними розвідників, невдале застосування авіації, мабуть, одна із найважливіших чинників дуже обмеженого успіху РФ у вторгненні.

Російські Військово-космічні сили показали себе найгіршим видом військ, що є одним із факторів обмеженого успіху РФ у компанії. Про це повідомляють у свіжому звіті британської розвідки.

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Росія виявилася нездатною постійно використовувати авіацію, мабуть, це один з найважливіших чинників дуже обмеженого успіху РФ під час вторгнення. Ворог не може досягти повної переваги в повітрі, і діяв у ньому постійно ризикуючи. Також авіація дуже рідко працювала по тилах українських військ.

[ + – ] Оновлення британської розвідки

Деякі причини труднощів застосування авіації перегукуються із проблемами Сухопутних військ РФ. Протягом багатьох років армія РФ приділяла більшу частину бойової підготовки тому, щоб справити враження на високопосадовців, а не для розвитку ініціативності серед екіпажів.

Також попри значний список щодо сучасних та боєздатних бойових літаків, ПКС не змогли розвинути інституційну культуру, набиратися навичок, які б забезпечили РФ більш західний стиль керування.

Якби цього вдалося досягти, то РФ отримала б більшу вагу своїх зусиль, які зараз припадають на сухопутні війська та на сучасні крилаті ракети. Ймовірно, їхні запаси виснажуються.

Нагадаємо, 13 червня ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 у День Росії.

Також, за даними Генштабу, ЗС РФ розгорнули дивізіон С-300В4 у Брянській області біля кордонів з Україною.