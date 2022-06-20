Российская авиация показала себя хуже всех во вторжении в Украину, — британская разведка

По данным разведчиков, неудачное применение авиации, вероятно, является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха РФ во вторжении.

Российские Военно-космические силы показали себя худшим видом войск, что является одним из факторов ограниченного успеха РФ в компании. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

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Россия оказалась неспособной постоянно использовать авиацию, вероятно, это является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха РФ в ходе вторжения. Враг не может достичь полного превосходства в воздухе, и действовал в нем постоянно рискуя. Также авиация очень редко работала по тылам украинских войск.

[ + – ] Обновление британской разведки

Некоторые причины трудностей применения авиации перекликаются с проблемами Сухопутных войск РФ. В течение многих лет армия РФ уделяла большую часть боевой подготовке тому, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не для развития инициативности среди экипажей.

Также несмотря на внушительный список относительно современных и боеспособных боевых самолетов, ВКС не смогли развить институциональную культуру, набираться навыками, которые бы обеспечили РФ более западный стиль управления.

Если этого удалось достичь, то РФ получила бы больший вес своих усилий, которые сейчас приходятся на сухопутные войска и на современные крылатые ракеты. Вероятно, их запасы истощаются.

Напомним, 13 июня ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в День России.

Также по данным Генштаба, ВС РФ развернули дивизион С-300В4 в Брянской области у границ с Украиной.