"Воюватимемо лопатками": Кулеба відреагував на затримку поставок зброї

За словами глави МЗС, Росія має перевагу в артилерії. Однак Україна захищатиметься навіть без військової допомоги Заходу, оскільки ця війна на виживання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, оцінюючи динаміку військової допомоги західних країн, заявив, що в "гарячих точках" російські війська мають перевагу в артилерійських озброєннях у співвідношенні 15:1. Але навіть без достатньої кількості озброєння українці готові воювати саперними лопатками, бо ж це війна на виживання. Про це глава українського МЗС говорило в ефірі телеканалу ARD, повідомляє австрійська Wiener Zeitung.

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Кулеба назвав війну з Росією артилерійською. У зв'язку з цим він зазначив, що Україна гостро потребує такої зброї, як артилерійські системи, зенітні установки та ракетні комплекси. Міністр вважає, що чим швидше ЗСУ отримають у потрібній кількості артилерійське озброєння, тим менше людей загине. А якщо ні, то з таким дисбалансом у кількості зброї цю війну не виграти, пояснив Кулеба.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми воюватимемо лопатками, але ми захищатимемося, тому що ця війна — війна за наше існування... Якщо зброю відправлять пізніше, ми все одно скажемо "дякую", але тоді багато буде витраченим даремно, багато людей загине", — заявив глава МЗС.

Кулеба також наголосив, що ніхто на Заході не повинен вірити в те, що Україна охочіше йтиме на поступки без постачання зброї, хоча зволікання західних партнерів дозволить російській армії завоювати більше територій та знищити більше українців.

Думка експертів ISW

Тим часом американські військові експерти з інституту вивчення війни вважають, що перевага Росії в артилерії є недостатньою для захоплення території Донбасу і зокрема адміністративного центру Сєвєродонецька. На думку експертів, ЗС РФ, найімовірніше, продовжать спроби оточити місто і перекрити постачання українських сил, які здебільшого сховалися на хімзаводі "Азот".

Проте, наступальний потенціал російських військ досі не дає стратегічних результатів на Сході України. Виною тому, на думку аналітиків ISW, "військова операція, що триває". Москва сама перешкоджає успіху свого вторгнення, продовжуючи говорити про "СВО" замість війни. Не дозволяє Росії провести повноцінну мобілізацію до створення додаткових сил. Крім того, Кремль не має законних засобів для покарання солдатів, які відмовляються нести службу.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне Луганської області. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, противнику вдалося завести в район боїв безліч одиниць важкої техніки, що дало тактичну перевагу.

За даними Міністерства оборони Великобританії, 18 червня російські війська розпочали наступальні дії на південь від Ізюма з метою прорватися в Донецьку область та оточити Сєвєродонецьк. За останні 48 години ЗС РФ відновили спроби штурму в Харківській області для створення Сєвєродонецького котла, повідомила британська розвідка.