"Будем воевать лопатками": Кулеба отреагировал на задержку поставок оружия

По словам главы МИД, Россия имеет преимущество в артиллерии. Однако Украина будет защищаться даже без военной помощи Запада, так как эта война на выживание.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая динамику военной помощи западных стран, заявил, что в "горячих точках" российские войска имеют превосходство в артиллерийских вооружениях в соотношении 15:1. Но даже без достаточного количества вооружения украинцы готовы воевать саперными лопатками, так как это война на выживание. Об этом глава украинского МИД говорил в эфире телеканала ARD, сообщает австрийская Wiener Zeitung

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Кулеба назвал войну с Россией артиллерийской. В связи с этим он отметил, что Украина остро нуждается в таком оружии, как артиллерийские системы, зенитные установки и ракетные комплексы. Министр считает, что чем скорее ВСУ получат в нужном количестве артиллерийское вооружение, тем меньше людей погибнет. В противном случае с таким дисбалансом в количестве оружия эту войну не выиграть, объяснил Кулеба.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатками, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование…Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет", — заявил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что никто на Западе не должен верить в то, что Украина будет охотнее идти на уступки без поставок оружия, хотя промедление западных партнеров позволит российской армии завоевать больше территорий и уничтожить больше украинцев.

Мнение экспертов ISW

Тем временем американские военные эксперты из института по изучению войны полагают, что превосходство России в артиллерии является недостаточным для захвата территории Донбасса и в частности административного центра Северодонецка. По мнению экспертов, ВС РФ, скорее всего, продолжат попытки окружить город и перекрыть снабжение оставшихся украинских сил, которые в основном укрылись на химзаводе "Азот".

Однако наступательный потенциал российских войск до сих пор не дает стратегических результатов на Востоке Украины. Виной тому, по мнению аналитиков ISW, продолжающаяся "военная операция". Москва сама препятствует успеху своего вторжения, продолжая говорить о "СВО" вместо войны. Это не позволяет России провести полноценную мобилизацию для создания дополнительных сил. Кроме того, у Кремля нет законных средств для наказания солдат, которые отказываются нести службу.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино Луганской области. По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, противнику удалось завести в район боев множество единиц тяжелой техники, что дало тактическое преимуществу.

По данным Министерства обороны Великобритании, 18 июня российские войска начали наступательные действия к югу от Изюма с целью прорваться в Донецкую область и окружить Северодонецк. За последние 48 часов ВС РФ возобновили попытки штурма в Харьковской области для создания Северодонецкого котла, сообщила британская разведка.