У мережі з'явилося перше фото польських САУ Gozdzik в Україні

Польська сторона передала українській армії пару десятків радянських САУ з дальністю стрільби до 15,2 км.

У мережі опублікували перші фотографії польських 122-мм САУ Gozdzik в Україні. Про це повідомляється на сторінці Ukraine Weapons Tracker, де відстежують озброєння під час війни.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Польські 2С1 "Гвоздики" привезли в Україну в кількості близько 20 одиниць. Відмінною рисою польського варіанта радянської самохідної артустановки є камуфляж. В іншому це ті ж радянські САУ 2С1 "Гвоздика", що й застосовувалися в ЗСУ чи армії РФ.

САУ "Гвоздика" — це радянська самохідна гаубиця, яку виготовляли з 1969 по 1991 рік. Усього було випущено понад 10 000 одиниць САУ. Вона має 122-мм нарізну зброю. Дальність стрільби становить до 15,2 км зі скорострільністю до 5 пострілів за хвилину.

На озброєнні української армії перебуває до 310 одиниць САУ. У 2018 та 2019 роках закуповувалися в Чехії.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони передали Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць іншої техніки. Також на початку червня було підписано контракт на постачання понад 50 САУ Krab на суму майже 700 млн доларів.