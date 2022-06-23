В сети появилось первое фото польских САУ Goździk в Украине

Польская сторона передала украинской армии пару десятков советских САУ с дальностью стрельбы до 15,2 км.

В сети опубликовали первые фотографии польских 122-мм САУ Goździk в Украине. Об этом сообщается на странице Ukraine Weapons Tracker, где отслеживают вооружение в ходе войны.

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Польские 2С1 "Гвоздика" были поставлены в Украину в количестве около 20 единиц. Отличительной чертой польского варианта советской самоходной артустановки является камуфляж. В остальном это те же советские САУ 2С1 "Гвоздика", что и применялись в ВСУ или армии РФ.

САУ "Гвоздика" — это советская самоходная гаубица, которую производили с 1969 по 1991 год. Всего было выпущено свыше 10 000 единиц САУ. Она обладает 122-мм нарезным орудием. Дальность стрельбы составляет до 15,2 км со скорострельностью до 5 выстрелов в минуту.

На вооружении украинской армии находится до 310 единиц САУ. В 2018 и 2019 годах закупались в Чехии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что они передали Украине свыше 240 танков и почти 100 единиц другой техники. Также в начале июня был подписан контракт на поставку более 50 САУ Krab на сумму практически 700 млн долларов.