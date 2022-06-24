Українська артилерія знищила ворожий "Ураган" та БРЕМ (фото)
Знищили ворожу техніку артилеристи з 81-ї десантно-штурмової бригади.
Артилеристи 81-ї десантно-штурмової бригади ДШВ знищили ворожий БМ-27 "Ураган" та БРЕМ. Про це повідомляє пресслужба десантників у Телеграмі.
Українські військові знищили одну реактивну систему залпового вогню "Ураган" калібру 220 мм та БРЕМ — це броньована ремонтно-евакуаційна машина.
"Точним та філігранним вогнем артилерії 81-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗС України знищено одну одиницю реактивної системи залпового вогню 220 мм БМ-27 "Ураган" та БРЕМ російських окупантів", — написали в публікації.
Також зазначається, що підрозділи десантників продовжують стримувати та знищувати сили ворога на всіх основних напрямках, захищаючи Україну та її мешканців.
БМ-27 "Ураган" — це РСЗВ, що надійшло на озброєння у 1975 році. В одному "пакеті" розміщується 30 ракет із максимальною дальністю стрільби до 35 км.
Нагадаємо, волонтер опублікував перші кадри роботи американських РСЗВ HIMARS в Україні. Реактивні установки надійшли до нашої країни, за словами Резнікова, лише вчора.
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