Украинская артиллерия уничтожила вражеский "Ураган" и БРЭМ (фото)
Уничтожили вражескую технику артиллеристы из 81-й десантно-штурмовой бригады.
Артиллеристы 81-й десантно-штурмовой бригады ДШВ уничтожили вражеский БМ-27 "Ураган" и БРЭМ. Об этом сообщает пресс-служба десантников в Телеграме.
Украинские военные уничтожили одну реактивную систему залпового огня "Ураган" калибра 220 мм и БРЭМ — это бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
"Точным и филигранным огнем артиллерии 81-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВС Украины уничтожено одну единицу реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ российских оккупантов", — написали в публикации.
Также отмечается, что подразделения десантников продолжают сдерживать и уничтожать силы врага на всех основных направлениях, защищая Украину и ее жителей.
БМ-27 "Ураган" — это РСЗО, которое поступило на вооружение в 1975 году. В одном "пакете" размещается 30 ракет с максимальной дальностью стрельбы до 35 км.
Напомним, волонтер опубликовал первые кадры работы американских РСЗО HIMARS в Украине. Реактивные установки поступили в нашу страну, по словам Резникова, только вчера.
Ранее также сообщалось, что в Украину прибыли немецкие и нидерландские САУ Pzh 2000.