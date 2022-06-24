"Виглядає як Чорнобиль": BBC показали життя у зруйнованій харківській Салтівці (фото)

Колись повний життям район із населенням до 800 тисяч людей нині перетворився на пустелю, люди змушені виживати у розбитих будинках і споруджувати літні кухні.

Харківський район Салтівка став одним із центрів, куди російські війська постійно завдають ударів. Серед руїн жителі продовжують виживати там і надалі. Журналісти ВВС показали, що залишилося від району.

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З початком повномасштабної війни життя на Салтівці перетворилося на лотерею, пишуть автори: в один будинок прилетіло, в інший ні. Одна квартира перетворилася на попіл, наступна виявилася недоторканою. З кожним місяцем кількість уцілілих будівель стає дедалі меншою. Нині Салтівка перетворилася на місто-примару.

[ + – ] З кожним місяцем кількість уцілілих будівель стає дедалі меншою

Місцеві жителі вже навчилися розпізнавати за звуком та уламками, якими снарядами та ракетами ведеться обстріл. Серед них ЗС РФ широко використовують заборонені касетні боєприпаси та некеровані ракети.

[ + – ] Місцеві жителі вже навчилися за звуком визначати, з чого ведеться обстріл

"Салтівка тепер як Чорнобиль. Звичайно, у Чорнобилі була радіація, а не руйнування. У нас немає радіації, але все довкола знищено. Жити тут неможливо", — каже 44-річний Сергій Христич, умиваючись водою із пластикової пляшки.

І все ж таки тут живуть люди, в будинках без газу і води, місцями всього по одному-два мешканці в будинку із 60 і більше квартир. Минулого тижня у деяких будинках знову вмикнули електрику, кілька людей повернулися зі станцій метро чи інших сховищ. Але це все ще мізерна частина довоєнного населення Салтівки, що становить від 500 до 800 тисяч мешканців.

[ + – ] У Тамари помер чоловік через стрес у березні

Пенсіонерка Тамара каже, що її чоловік помер у березні через стрес. Тепер вона живе практично одна у всьому будинку, вона навіть не має бажання виходити на вулицю. У цьому будинку живе автослюсар Валерій Іванович, який прожив на Салтівці ось уже 20 років. Йому пощастило, оскільки квартира практично не постраждала, крім уламків, що розбили вікна та пральну машинку зі стіною у спальні.

[ + – ] Квартира Валерія Івановича практично не постраждала

"У цьому будинку вже майже ніхто не живе, є лише одна пара, чоловік, жінка та я", — сказав Валерій. "Люди іноді приходять забрати речі, але не залишаються".

Снаряд влучив у цей будинок з іншого боку, обваливши кілька поверхів. Можливо, його доведеться знести, оскільки він сильно постраждав. Сам Валерій каже, що не хотів би, щоб усі ці будинки зносили, він дуже звик до цього місця.

Салтівка перетворилася на пустелю

Саме цю фразу сказав Леон Петросян їдучи на машині, щоб роздавати людям їжу. Через відсутність комунальних послуг жителі створюють імпровізовані літні кухні. Сюди щодня приїжджають волонтери з організації World Central Kitchen, щоб роздавати їжу людям.

[ + – ] Леон Петросян розвозив на машині людям їжу

"Доставка їжі — рятувальне коло для небагатьох жителів Салтівки. Зараз тут немає відкритих магазинів, і для багатьох це єдина їжа, яку вони їдять щодня", — пишуть автори.

Росіяни спробували захопити Харків у перші дні вторгнення, і Салтівка взяла на себе основний тягар штурму. Зрештою загарбники були відкинуті, і тепер лінія фронту проходить приблизно 20 км від центру міста. Але Салтівка залишається в межах досяжності російської артилерії, і цю реальність неможливо ігнорувати через щоденні обстріли.

Водночас журналісти поспілкувалися і з проросійськи налаштованим мешканцем міста. Борис Рустенко, 63-річний скляр, який народився в СРСР. Його будинок сильно постраждав і згорів. Він каже, що там, де немає українських військових, там росіяни не стріляють.

"Якби Росія не напала на Україну, Україна напала б на Росію, Крим, Донецьк, Луганськ. Це дуже просто, Росія попереду", — заявив Борис.

[ + – ] За словами Бориса, якби не РФ напала на Україну, то Україна напала б на РФ

У Бориса, як і в багатьох жителів Харкова, є родичі в Росії. Ще один житель Олексій 69 років каже, що не одна Росія винна у війні. Захід має припинити давати зброю Україні, бо це лише продовжує війну.

Нагадаємо, у Харківській ОВА заявили, що евакуюватися з міста передчасно. Українські військові тримають ситуацію на фронті.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія намагається знайти сили для наступу на Харків і Слов'янськ.