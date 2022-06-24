"Выглядит как Чернобыль": BBC показали жизнь в разрушенной харьковской Салтовке (фото)

Некогда полон жизнью район с населением до 800 тысяч людей ныне превратился в пустыню, люди вынуждены выживать в разбитых домах и сооружать летние кухни.

Харьковский район Салтовка стал одним из центров, куда российские войска постоянно наносят удары. Среди руин жители продолжаются выживать там и дальше. Журналисты BBC показали, что осталось от района.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

С началом полномасштабной войны жизнь на Салтовке превратилась в лотерею, пишут авторы: в один дом прилетело, в другой нет. Одна квартира превратилась в пепел, следующая оказалось нетронутой. С каждым месяцем количество уцелевших зданий становится все меньше и меньше. Ныне Салтовка превратилась в город-призрак.

[ + – ] С каждым месяцем количество уцелевших зданий становится все меньше и меньше.

Местные жители уже научились распознавать по звуку и осколкам, какими снарядами и ракетами ведется обстрел. Среди них ВС РФ широко используют запрещенные кассетные боеприпасы и неуправляемые ракеты.

[ + – ] Местные жители уже научились по звуку определять, из чего ведется обстрел

"Салтовка теперь как Чернобыль. Конечно, в Чернобыле была радиация, а не разрушения. У нас нет радиации, но все вокруг уничтожено. Жить здесь невозможно", — говорит 44-летний Сергей Христич, умываясь водой из пластиковой бутылки.

И все же здесь живут люди, в домах без газа и воды, местами всего по одному-два жильца в доме из 60 и более квартир. На прошлой неделе в некоторых домах снова включили электричество, несколько человек вернулись со станций метро или других убежищ. Но это все еще ничтожная часть довоенного населения Салтовки, составляющее от 500 до 800 тысяч жителей.

[ + – ] У Тамары умер муж из-за стреса в марте

Пенсионерка Тамара говорит, что ее муж умер в марте из-за стресса. Теперь она живет практически одна во всем доме, у нее даже нет желания выходить на улицу. В этом же доме живет автослесарь Валерий Иванович, который прожил на Салтовке вот уже 20 лет. Ему повезло так как квартира практически не пострадала, кроме осколков, разбивших окна и стиральную машинку со стеной в спальне.

[ + – ] Квартира Валерия Ивановича практически не пострадала

"В этом доме уже почти никто не живет, есть только одна пара, мужчина, женщина и я", — сказал Валерий. "Люди иногда приходят забрать вещи, но не остаются".

Снаряд попал в этот дом с другой стороны, обрушив несколько этажей. Возможно, его придется снести так как он сильно пострадал. Сам Валерий говорит, что не хотел бы чтобы все эти дома сносили, он очень привык к этому месту.

Салтовка превратилась в пустыню

Именно эту фразу сказал Леон Петросян едя на машине, чтобы раздавать людям еду. Из-за отсутствия коммунальных услуг, жители создают импровизированные летние кухни. Сюда в раз день приезжают волонтеры из организации World Central Kitchen, чтобы раздавать еду людям.

[ + – ] Леон Петросян развозин на машине людям еду

"Доставка еды – спасательный круг для немногих жителей Салтовки. Сейчас здесь нет открытых магазинов, и для многих это единственная еда, которую они едят каждый день", — пишут авторы.

Русские попытались захватить Харьков в первые дни вторжения, и Салтовка приняла на себя основную тяжесть штурма. В конечном итоге захватчики были отброшены, и теперь линия фронта проходит примерно в 20 км от центра города. Но Салтовка остается в пределах досягаемости российской артиллерии, и эту реальность невозможно игнорировать из-за ежедневных обстрелов.

Вместе с тем журналисты пообщались и с пророссийски настроенным жителем города. Борис Рустенко, 63-летний стекольщик, родившийся в СССР. Его дом сильно пострадал и сгорел. Он говорит, что там, где нет украинских военных, там русские не стреляют.

"Если бы Россия не напала на Украину, Украина напала бы на Россию, Крым, Донецк, Луганск. Это очень просто, Россия впереди", — заявил Борис.

[ + – ] По словам Бориса, если бы не РФ напала на Украину, то Украина бы напала на РФ

У Бориса, как и у многих жителей Харькова, есть родственники в России. Еще один житель Алексей 69 лет говорит, что не одна Россия виновата в войне. Запад должен прекратить давать оружие Украине потому что это только продлевает войну.

Напомним, в Харьковской ОВА заявили, что эвакуироваться из города преждевременно. Украинские военные держат ситуацию на фронте.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия пытается найти силы для наступления на Харьков и Славянск.