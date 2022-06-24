"Выглядит как Чернобыль": BBC показали жизнь в разрушенной харьковской Салтовке (фото)
Некогда полон жизнью район с населением до 800 тысяч людей ныне превратился в пустыню, люди вынуждены выживать в разбитых домах и сооружать летние кухни.
Харьковский район Салтовка стал одним из центров, куда российские войска постоянно наносят удары. Среди руин жители продолжаются выживать там и дальше. Журналисты BBC показали, что осталось от района.
С началом полномасштабной войны жизнь на Салтовке превратилась в лотерею, пишут авторы: в один дом прилетело, в другой нет. Одна квартира превратилась в пепел, следующая оказалось нетронутой. С каждым месяцем количество уцелевших зданий становится все меньше и меньше. Ныне Салтовка превратилась в город-призрак.
Местные жители уже научились распознавать по звуку и осколкам, какими снарядами и ракетами ведется обстрел. Среди них ВС РФ широко используют запрещенные кассетные боеприпасы и неуправляемые ракеты.
"Салтовка теперь как Чернобыль. Конечно, в Чернобыле была радиация, а не разрушения. У нас нет радиации, но все вокруг уничтожено. Жить здесь невозможно", — говорит 44-летний Сергей Христич, умываясь водой из пластиковой бутылки.
И все же здесь живут люди, в домах без газа и воды, местами всего по одному-два жильца в доме из 60 и более квартир. На прошлой неделе в некоторых домах снова включили электричество, несколько человек вернулись со станций метро или других убежищ. Но это все еще ничтожная часть довоенного населения Салтовки, составляющее от 500 до 800 тысяч жителей.
Пенсионерка Тамара говорит, что ее муж умер в марте из-за стресса. Теперь она живет практически одна во всем доме, у нее даже нет желания выходить на улицу. В этом же доме живет автослесарь Валерий Иванович, который прожил на Салтовке вот уже 20 лет. Ему повезло так как квартира практически не пострадала, кроме осколков, разбивших окна и стиральную машинку со стеной в спальне.
"В этом доме уже почти никто не живет, есть только одна пара, мужчина, женщина и я", — сказал Валерий. "Люди иногда приходят забрать вещи, но не остаются".
Снаряд попал в этот дом с другой стороны, обрушив несколько этажей. Возможно, его придется снести так как он сильно пострадал. Сам Валерий говорит, что не хотел бы чтобы все эти дома сносили, он очень привык к этому месту.
Салтовка превратилась в пустыню
Именно эту фразу сказал Леон Петросян едя на машине, чтобы раздавать людям еду. Из-за отсутствия коммунальных услуг, жители создают импровизированные летние кухни. Сюда в раз день приезжают волонтеры из организации World Central Kitchen, чтобы раздавать еду людям.
"Доставка еды – спасательный круг для немногих жителей Салтовки. Сейчас здесь нет открытых магазинов, и для многих это единственная еда, которую они едят каждый день", — пишут авторы.
Русские попытались захватить Харьков в первые дни вторжения, и Салтовка приняла на себя основную тяжесть штурма. В конечном итоге захватчики были отброшены, и теперь линия фронта проходит примерно в 20 км от центра города. Но Салтовка остается в пределах досягаемости российской артиллерии, и эту реальность невозможно игнорировать из-за ежедневных обстрелов.
Вместе с тем журналисты пообщались и с пророссийски настроенным жителем города. Борис Рустенко, 63-летний стекольщик, родившийся в СССР. Его дом сильно пострадал и сгорел. Он говорит, что там, где нет украинских военных, там русские не стреляют.
"Если бы Россия не напала на Украину, Украина напала бы на Россию, Крым, Донецк, Луганск. Это очень просто, Россия впереди", — заявил Борис.
У Бориса, как и у многих жителей Харькова, есть родственники в России. Еще один житель Алексей 69 лет говорит, что не одна Россия виновата в войне. Запад должен прекратить давать оружие Украине потому что это только продлевает войну.
Напомним, в Харьковской ОВА заявили, что эвакуироваться из города преждевременно. Украинские военные держат ситуацию на фронте.
Ранее президент Зеленский заявил, что Россия пытается найти силы для наступления на Харьков и Славянск.