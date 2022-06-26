Армія Росії перекине в Білорусь тактичну авіацію, – ГУР Міноборони

За інформацією розвідників, керівництво Гомельської області попередили про можливе повернення російських підрозділів. На аеродром Барановичі найближчим часом відправлять 10 літаків.

Росія збільшує військову присутність у Білорусі, планується збільшення кількості тактичної авіації. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Офіційно Росія та Білорусь заявляють про спільне патрулювання повітряного простору у межах підготовки авіаційних і підрозділів ППО. На аеродром Барановичі мають намір відправити 10 літаків.

Військові фахівці наголосили, що керівництво Гомельської області попередили про ймовірне повернення російських підрозділів. Наголошується, що з 22 червня в області проводять мобілізаційні навчання.

"Анонсовані раніше в білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами не проводять. Самих резервістів використовують для проведення господарських робіт", — зазначили в ГУР Міноборони.

[ + – ] Гомельська область межує з Україною

Військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов раніше говорив про початок зборів територіальних військ у Жлобинському районі з 28 червня до 16 липня.

"Вони націлені на вдосконалення знань керівництва органів місцевої влади з питань формування територіальних військ, підготовку підрозділів територіальних військ Жлобинського району до виконання завдань за призначенням", — поінформував комісар.

Чи готова армія Білорусі воювати з Україною?

Білоруські військові не хочуть воювати з Україною, вони можуть діяти лише у складі об'єднаного з РФ угрупуванням, упевнений представник ГУР Вадим Скібіцький.

"Якщо подивитися на позицію, яку зараз займає керівництво Білорусі, зокрема Лукашенко, він розуміє, наскільки загрозливим є для його режиму відкритий вступ у війну", — поінформував він.

Участь Білорусі у війні остаточно втягне її в повний контроль з боку Росії, але ситуація для України все ж таки загрозлива.

[ + – ] Білоруські військовослужбовці не хочуть воювати в Україні

"Білоруські військовослужбовці не дуже хочуть воювати. Особливо вони були шоковані, коли розбиті російські війська поверталися з-під Києва на територію Білорусі. По-перше, це величезні втрати. Вони зрозуміли, що це не просто прогулянка, а реальна війна, де гинуть люди, де знищується техніка", — повідомив військовий.

ЗС Білорусі, за його оцінкою, менш досвідчені, ніж російські, які воювали на Донбасі, Сирії, Лівії, Північному Кавказі та Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін напередодні зустрічався з Олександром Лукашенком. За підсумками зустрічі вони вирішили найближчими місяцями розмістити в Білорусі "Іскандери-М", які здатні випускати балістичні та крилаті ракети.

ЗС РФ 25 червня здійснили масований обстріл міст України з території Білорусі — з бомбардувальників Ту-22М3 випустили 12 крилатих ракет.