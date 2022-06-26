Армия России перебросит в Беларусь тактическую авиацию, – ГУР Минобороны

По информации разведчиков, руководство Гомельской области предупредили о вероятном возвращении российских подразделений. На аэродром Барановичи в ближайшее время отправят 10 самолетов.

Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, планируется увеличение количества тактической авиации. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Официально Россия и Беларусь заявляют о совместном патрулировании воздушного пространства в рамках подготовки авиационных и подразделений ПВО. На аэродром Барановичи собираются отправить 10 самолетов.

Военные специалисты подчеркнули, что руководство Гомельской области предупредили о вероятном возвращении российских подразделений. Отмечается, что с 22 июня в области проводят мобилизационные учения.

"Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводят. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ", – заключили в ГУР Минобороны.

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Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов ранее говорил о начале сборов территориальных войск в Жлобинском районе с 28 июня по 16 июля.

"Они нацелены на совершенствование знаний руководства органов местной власти по вопросам формирования территориальных войск, подготовку подразделений территориальных войск Жлобинского района к выполнению задач по предназначению", – проинформировал комиссар.

Готова ли армия Беларуси воевать с Украиной?

Белорусские военные не хотят воевать с Украиной, они могут действовать только в составе объединенной с РФ группировкой, уверен представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Если посмотреть на позицию, которую сейчас занимает руководство Беларуси, в частности Лукашенко, он понимает, насколько угрожающим является для его режима открытое вступление в войну", – проинформировал он.

Участие Беларуси в войне окончательно втянет ее в полный контроль со стороны России, но ситуация для Украины все же угрожающая.

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"Белорусские военнослужащие не сильно хотят воевать. Особенно они были шокированы, когда разбитые российские войска возвращались из-под Киева на территорию Беларуси. Во-первых, это огромные потери. Они поняли, что это не просто прогулка, а реальная война, где гибнут люди, где уничтожается техника", – сообщил военный.

ВС Беларуси, по его оценке, менее опытные, нежели российские, которые воевали на Донбассе, в Сирии, Ливии, на Северном Кавказе и в Нагорном Карабахе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин накануне встречался с Александром Лукашенко. По итогам встречи они решили в ближайшие месяцы разместить в Беларуси "Искандеры-М", которые способны выпускать баллистические и крылатые ракеты.

ВС РФ 25 июня осуществили массированный обстрел городов Украины с территории Беларуси – из бомбардировщиков Ту-22М3 выпустили 12 крылатых ракет.