Десантники 95-ї бригади "приземлили" російський ударний вертоліт Ка-52 (відео)
Збили вертоліт із британського ПЗРК Starstreak. Вартість одного такого борту оцінюється в 15 млн доларів.
Бійці Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє Командування ДШВ у "Фейсбуці".
Український боєць із підрозділу 95-ї бригади збив російський гелікоптер за допомогою британського ПЗРК Starstreak. Відео опублікувала служба зв'язків із громадськістю.
"ДШВ — завжди перші! Слава Україні", — написали до підпису до відео.
Ка-52 — це російський вертоліт, створений для розвідки місцевості, цілевказівки або ударних місій. Він здатний завдавати ударів по броньованій і неброньованій техніці, живій силі та повітряним цілям. Вартість одного такого вертольота становить приблизно 15 млн доларів.
А ПЗРК Starstreak — це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження гелікоптерів і літаків ворога на відстані до 5,5 км.
Нагадаємо, українські військові перетворили ракетну установку з російського вертольота на аналог "Граду".
Раніше повідомлялося, що український бізнесмен передав у ЗСУ німецький вертоліт для евакуації.