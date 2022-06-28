Десантники 95-ї бригади "приземлили" російський ударний вертоліт Ка-52 (відео)

Збили вертоліт із британського ПЗРК Starstreak. Вартість одного такого борту оцінюється в 15 млн доларів.

Бійці Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє Командування ДШВ у "Фейсбуці".

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Український боєць із підрозділу 95-ї бригади збив російський гелікоптер за допомогою британського ПЗРК Starstreak. Відео опублікувала служба зв'язків із громадськістю.

"ДШВ — завжди перші! Слава Україні", — написали до підпису до відео.

Ка-52 — це російський вертоліт, створений для розвідки місцевості, цілевказівки або ударних місій. Він здатний завдавати ударів по броньованій і неброньованій техніці, живій силі та повітряним цілям. Вартість одного такого вертольота становить приблизно 15 млн доларів.

А ПЗРК Starstreak — це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження гелікоптерів і літаків ворога на відстані до 5,5 км.

Нагадаємо, українські військові перетворили ракетну установку з російського вертольота на аналог "Граду".

Раніше повідомлялося, що український бізнесмен передав у ЗСУ німецький вертоліт для евакуації.