Десантники 95-й бригады "приземлили" российский ударный вертолет Ка-52 (видео)

Сбили вертолет из британского ПЗРК Starstreak. Стоимость одного такого борта оценивается в 15 млн долларов.

Бойцы Житомирской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Алигатор". Об этом сообщает Командование ДШВ в Фейсбуке.

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Украинский боец из подразделения 95-й бригады сбил российский вертолет при помощи британского ПЗРК Starstreak. Видео опубликовала служба связей с общественностью.

"ДШВ — всегда первые! Слава Украине", — написали к подписи к видео.

Ка-52 — это российский вертолет, созданный для разведки местности, целеуказания или ударных миссий. Он способен наносить удары по бронированной и небронированной технике, живой силе и воздушным целям. Стоимость одного такого вертолета составляет примерно 15 млн долларов.

А ПЗРК Starstreak — это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и самолетов врага на расстоянии до 5,5 км.

Напомним, украинские военные превратили ракетную установку с российского вертолета в аналог "Града".

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен передал в ВСУ немецкий вертолет для эвакуации.