Усе може припинитися до кінця доби: Пєсков розповів, як бачить кінець війни в Україні

За словами прессекретаря президента РФ, війна в Україні "йде за планом" і "досягає своїх цілей". Проте кінцевої дати завершення бойових дій країна-агресор не ставить.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "спецоперація" в Україні може закінчитись до кінця доби. Про це пише російське видання "Ведомости".

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За словами кремлівського політика, війна завершиться, якщо Україна "складе зброю і виконає всі вимоги Росії". Так Пєсков відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що він сподівається закінчити бойові дії в країні до початку холодів.

"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби. Потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ українським військовим скласти зброю, і потрібно виконати умови Російської Федерації", — сказав представник країни-агресора.

Водночас, Пєсков вважає, що війна в Україні "йде за планом" і "досягає своїх цілей". Водночас кінцевих термінів її завершення у Москві не ставили, наголосив він.

Раніше агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що Володимир Зеленський у другий день саміту G7 на півдні Німеччини висловив надію на закінчення бойових дій до початку холодів. Джерело агентства AFP також сказало, що президент України закликав учасників саміту докласти більше зусиль, щоб покласти край війні до кінця року.

Нагадаємо, що 25 червня глава держави заявив, що російські військові на п'ятий місяць війни влаштували "ракетну показуху", яка нічого не змінить на фронті.