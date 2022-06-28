Все может прекратиться до конца суток: Песков рассказал, как видит конец войны в Украине

По мнению пресс-секретаря российского президента, война в Украине "идет по плану" и "достигает своих целей". Но при этом назвать конечную дату боевых действий чиновник не смог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "спецоперация" в Украине может закончиться до конца суток. Об этом пишет российское издание "Ведомости".

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По словам кремлевского политика, война завершится, если Украина "сложит оружие и выполнит все требования России". Таким образом Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он надеется закончить боевые действия в стране до начала холодов.

"Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации", — в частности, сказал представитель страны-агрессора.

В то же время, Песков считает, что война в Украине "идет по плану" и "достигает своих целей". При этом конечных сроков ее завершения в Москве не ставили, подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский во второй день саммита G7 на юге Германии выразил надежду на окончание боевых действий до начала холодов. Источник агентства AFP также сказал, что президент Украины призвал участников саммита приложить больше усилий, чтобы положить конец войне до конца года.

Напомним, что 25 июня глава государства заявил, что российские военные на пятый месяц войны устроили "ракетную показуху", которая ничего не изменит на фронте.