Росіянин, який воює за Україну, взяв у полон окупанта із ЗС РФ (фото)

Новобранець із легіону "Свобода Росії" захопив у полон нападника в його першому бою. Мешканець Псковської області приїхав в Україну з міста Великі Луки.

Російський військовий, який вирішив воювати проти російських окупантів і вступив до лав Збройних Сил України (ЗСУ), взяв у полон бійця армії РФ. Про це повідомив Теlegram-канал "Оперативний ЗСУ Chat".

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Відомо, що то був перший бій росіянина. Новобранець воює в лавах легіону "Свобода Росії", він узяв у полон 42-річного військового РФ.

Окупант із собою мав паспорт, за яким його ідентифікували. Загарбником виявився мешканець Псковської області РФ. До війни він жив у місті Великі Луки.

Раніше Фокус писав, як російські солдати, які вступили до лав ЗСУ, отримали форми з шевронами та новим прапором Росії. Ці військові хочуть змінити керівний режим у Росії. Вони задекларували своє бажання усунути від влади чинного президента РФ Володимира Путіна.

Легіон сформований із солдатів, які добровільно склали зброю і здалися разом із військовою технікою під час боїв на території України.

Фокус 25 березня писав про заснування легіону "Свобода Росії". Головне розвідуправління Міноборони України як доказ опублікувало відеозвернення людини, яка представилася офіцером російської армії. Він звернувся до колишніх соратників та закликав їх вступити до збройного підрозділу.