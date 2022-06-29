Воюющий за Украину россиянин взял в плен оккупанта из ВС РФ (фото)

Новобранец из легиона "Свобода России" захватил в плен нападавшего в его первом бою. Житель Псковской области приехал в Украину из города Великие Луки.

Российский военный, решивший воевать против российских оккупантов и вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), взял в плен бойца армии РФ. Об этом сообщил Теlegram-канал "Оперативный ВСУ Chat".

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Известно, что это был первый бой россиянина. Новобранец воюет в рядах легиона "Свобода России", он взял в плен 42-летнего военного РФ.

У оккупанта при себе был паспорт, по которому его идентифицировали. Захватчиком оказался житель Псковской области РФ. До войны он жил в городе Великие Луки.

Ранее Фокус писал, как российские солдаты, вступившие в ряды ВСУ, получили форму с шевронами и новым флагом России. Эти военные хотят изменить правящий режим в России. Они задекларировали свое желание отстранить от власти действующего президента РФ Владимира Путина.

Легион сформирован из солдат, добровольно сложивших оружие и сдавшихся вместе с военной техникой во время боев на территории Украины.

Фокус 25 марта писал об учреждении легиона "Свобода России". Главное разведуправление Минобороны Украины в качестве доказательства опубликовало видеообращение человека, представившегося офицером российской армии. Он обратился к бывшим соратникам и призывал их вступить в вооруженное подразделение.