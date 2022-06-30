Українські військові використовують далекобійні снаряди для Західної артилерії (фото)

Французькі "Цезарі" стріляють снарядами з максимальною дальністю 40 км, а польські "Краби" словацькими боєприпасами.

Українські військові застосовують далекобійні модифікації снарядів для багатьох зразків САУ, Caesar, Krab та інших. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Інформатор".

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[ + – ] Снаряди, які застосовуються в Caesar

Автор проаналізував фото із західною артилерією, на яких видно снаряди. Він дійшов такого висновку:

французькі Caesar стріляють снарядом LU 211 B-BB з донним газогенератором;

польські "Краби" використовують снаряди 155-OFdM3-DV із газогенератором.

Французькі снаряди LU 211 B-BB дозволяють стріляти на дистанцію 40 км. Це досягається за рахунок газогенератора. У польоті він заповнює газом знижений тиск за снарядом, так збільшується дальність польоту.

[ + – ] Принцип роботи газогенератора

Зазначається, що на таку ж дистанцію можуть вести стрільбу й будь-які інші САУ зі стовбуром 52 калібра, наприклад, PzH 2000 і Krab.

Словацькі снаряди 155-OFdM3-DV також йдуть з таким же донним газогенератором. Словацька САУ Zuzana 2 здатна ними стріляти на 41 км, польські "Краби" приблизно так само.

Нагадаємо, 29 червня Об'єднані сили показали польські САУ Krab на фронті. В Україні наразі є 18 одиниць САУ.

Франція заявила про передавання ще 6 САУ "Цезар" для ЗСУ, партії БТРів VAB і ракети Exocet.