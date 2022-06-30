Украинские военные применяют дальнобойные снаряды для Западной артиллерии (фото)

Французские "Цезари" ведут стрельбу снарядами с максимальной дальностью в 40 км, а польские "Крабы" словацкими боеприпасами.

Украинские военные применяют дальнобойные модификации снарядов для многих образцов САУ, Caesar, Krab и других. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Информатор".

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[ + – ] Снаряды, которые применяются в Caesar

Автор проанализировал фотографии с западной артиллерией, на который видны снаряды. Он пришел к такому выводу:

французские Caesar ведут стрельбу снарядом LU 211 B-BB с донным газогенератором

польские "Крабы" используют снаряды 155-OFdM3-DV с газогенератором.

Французские снаряды LU 211 B-BB позволяют вести стрельбу на дистанцию 40 км. Это достигается за счет газогенератора. В полете он заполняет газом область пониженного давления за снарядом, таким образом увеличивается дальность полета.

[ + – ] Принцип работы газогенератора

Отмечается, что на такую же дистанцию могут вести стрельбу и любые другие САУ со стволом в 52 калибра, например, PzH 2000 и Krab.

Словацкие снаряды 155-OFdM3-DV также идут с таким же донным газогенератором. Словацкая САУ Zuzana 2 способна ими стрелять на 41 км, польские "Крабы" примерно также.

Напомним, 29 июня Объединенные силы показали польские САУ Krab на фронте. В Украине сейчас есть 18 единиц САУ.

Франция заявила о передаче еще 6 САУ "Цезарь" для ВСУ, партии БТРов VAB и ракеты Exocet.