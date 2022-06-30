Швеція готується прийняти п'ятий пакет допомоги Україні: що отримає ЗСУ

За словами міністра оборони Гульквіста, пакет складений повністю на запит української сторони.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що уряд готується погодити п'ятий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє шведське видання VK.

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За словами Гультквіста, узгодження нового пакета має відбутися сьогодні, 30 червня. Усі поставки відбуватимуться у відповідь на запит української сторони. Сума допомоги у пакеті 500 млн шведських крон (1,4 млрд гривень)

У пакет увійде протитанкова зброя, кулемети й обладнання для розмінування.

"Важливо, щоб підтримка України з боку демократичних країн Європи була постійною і довгостроковою", — заявив Гульквіст.

Повідомляти будь-які деталі про терміни постачання міністр не став, проте зазначив, що всі сторони зацікавлені в тому, щоб це було якнайшвидше.

Зазначається, що Швеція вже передала Україні комплекс Robot17, 15 000 ракет для ПТРК, 5 000 касок, 5 000 бронежилетів, обладнання для розмінування, 90 снайперських гвинтівок та 135 000 порцій їжі.

Нагадаємо, 4 червня Швеція заявила про передавання ЗСУ антиматеріальних снайперських гвинтівок і гранатометів.

Раніше Швеція анонсувала передавання комплексів берегової оборони RBS-17.