Швеция готовится принять пятый пакет помощи Украине: что получит ВСУ

По словам министра обороны Гульквиста, пакет составлен полностью по запросу украинской стороны.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист заявил, что правительство готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщает шведское издание VK.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Гультквиста, согласование нового пакета должно состояться сегодня, 30 июня. Все поставки будут происходить в ответ на запрос украинской стороны. Сумма помощи в пакете 500 млн шведских крон (1,4 млрд гривен)

В пакет войдет противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования.

"Важно, чтобы поддержка Украины со стороны демократических стран Европы была постоянной и долгосрочной", — заявил Гульквист.

Сообщать какие-либо детали о сроках поставок министр не стал, однако отметил, что все стороны заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее.

Отмечается, что Швеция уже передала Украине комплекс Robot17, 15 000 ракет для ПТРК, 5000 касок, 5000 бронежилетов, оборудование для разминирования, 90 снайперских винтовок и 135 000 порций еды.

Напомним, 4 июня Швеция заявила о передаче ВСУ антиматериальных снайперских винтовок и гранатометов.

Ранее Швеция анонсировала передачу комплексов береговой обороны RBS-17.