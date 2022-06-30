SkyNews показали навчання українських бійців на гаубицях L119 та РСЗВ M270 у Британії (відео)

Українські військові проходять навчання на території британського Солсбері, опановуючи артилерію та реактивні установки залпового вогню M270. Про це повідомляється у сюжеті SkyNews.

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У сюжеті повідомляється, що понад 450 бійців ЗСУ знаходяться далеко від лінії фронту, щоб пройти навчання на гаубицях М119 та РСЗВ M270. Британські військові зазначають, що українські колеги прагнуть навчання і не беруть надто тривалих перерв у навчанні.

"Це стало для нас шоком. Ми підготували програму навчання та зміст навчання, ґрунтуючись на нашому досвіді навчання британських солдатів. А коли ми дізналися, що це професійні ракетники, зміст курсу та його проведення стало набагато простішим", — заявив капітан Джеймс Оліфант, який навчає військових на MLRS M270.

На цей час бійці ще не вели стрільби з РСЗВ, а працювали групами по три особи. Самі українські військові кажуть, що настрій у них бойовий.

"Ми розуміємо, що ми тут, щоб підготуватися до того, щоб там покращити ситуацію. Впевнені, що це допоможе нам у нашій боротьбі", — заявив один із військових ЗСУ.

Там же там опановують і 105-мм гаубицю L119. Їхня дальність ведення вогню не перевищує 20 км. Для навчання з Нової Зеландії прибули інструктори до Великобританії.

Усього Сполучене Королівство планує навчати по 10 000 бійців кожні два місяці.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Великобританія передасть Україні додаткове озброєння на 1 млрд доларів.

Раніше Борис Джонсон запропонував Заходу план допомоги Україні з чотирьох пунктів, включаючи забезпечення ЗСУ всім необхідним озброєнням.