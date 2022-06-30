SkyNews показали обучение украинских бойцов на гаубицах L119 и РСЗО M270 в Британии (видео)

Украинские военные проходят обучение на территории британского Солсбери, осваивая артиллерию и реактивные установки залпового огня M270. Об этом сообщается в сюжете SkyNews.

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В сюжете сообщается, что свыше 450 бойцов ВСУ находятся вдалеке от линии фронта, чтобы пройти обучение на гаубицах М119 и РСЗО M270. Британские военные отмечают, что украинские коллеги жаждут обучения и не берут слишком длительные перерывы в обучении.

"Это стало для нас шоком. Мы подготовили программу обучения и содержание обучения, основываясь на нашем опыте обучения британских солдат. А когда мы узнали, что это профессиональные ракетчики, содержание курса и его проведение стало намного проще", — заявил капитан Джеймс Олифант, обучающий военных на MLRS M270.

На данный момент бойцы еще не вели стрельбы из РСЗО, а работали группами по три человека. Сами украинские военные говорят, что настроение у них боевое.

"Мы понимаем, что мы здесь, чтобы подготовиться к тому, чтобы там улучшить ситуацию. Уверены, что это поможет нам в нашей борьбе," — заявил один из военных ВСУ.

Там же там осваивают и 105-мм гаубицу L119. Их дальность стрельбы не превышает 20 км. Для обучения из Новой Зеландии прибыли инструкторы в Британию.

Всего Соединенное Королевство планирует обучать по 10 000 бойцов каждые два месяца.

Напомним, по данным Bloomberg, Великобритания передаст Украине дополнительное вооружение на 1 млрд долларов.

Ранее Борис Джонсон предложил Западу план помощи Украине из четырех пунктов, включая обеспечение ВСУ всем необходимым вооружением.