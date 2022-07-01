Канада передасть Україні 39 легких БТРів LAV II ACSV (фото)

Бронетранспортери надійдуть до України з частини оборонного замовлення Канади на 360 машин.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував передачу 39 бойових броньованих машин підтримки разом з запчастинами та шести камер для безпілотників. Про це повідомляє Global News.

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Трюдо зробив заяву після завершення саміту НАТО у Мадриді 30 червня. Прем'єр-міністр заявив, що Альянс підтверджує свій міцний трансатлантичний зв'язок перед нападом РФ на Україну.

Канада відправить бронетранспортери машин підтримки (ACSV) в Україну цього літа. Більше деталей Трюдо повідомляти не став із міркувань безпеки. БМП надійдуть в Україну з частини оборонного замовлення Канади для своєї армії, яка мала отримати 360 машин.

Постачання LAV II ACSV вичерпає виділені 500 млн канадських доларів на допомогу Україні. Разом із транспортом Канада передасть запчастини для них, а також шість безпілотних камер. Зазначається, що LAV II мають укріплені днища від вибухів мін. Як озброєння зазвичай йдуть машини з кулеметами. Тому їх вважають оборонними транспортними засобами, а не наступальною зброєю.

LAV II — це друге покоління легких броньованих машин. Виробляється General Dynamics Land Systems. На озброєнні перебуває з 1980-х років. Виробництво ACSV розпочалося у серпні 2020 року. Основні характеристики:

екіпаж — 2-4 бійці в залежності від модифікації

дальність ходу — 650 км

максимальна швидкість — 100 км/год по землі та 10 км/год по воді

озброєння — 7,62 мм кулемет

Нагадаємо, Франція передасть Україні велику партію БТРів VAB разом із САУ "Цезар" та ракетами Exocet.

Раніше британський БТР Spartan вперше засвітився на передовій. Усього Сполучене Королівство передало 120 різних броньовиків.