Канада передаст Украине 39 легких БТРов LAV II ACSV (фото)

Бронетранспортеры поступят в Украину из части оборонного заказа Канады на 360 машин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал передачу 39 боевых бронированных машин поддержки вместе с запчастями и шесть камер для беспилотников. Об этом сообщает Global News.

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Трюдо сделал заявление после завершения саммита НАТО в Мадриде 30 июня. Премьер-министр заявил, что Альянс подтверждает свою прочную трансатлантическую связь перед лицом продолжающегося нападения РФ на Украину.

Канада отправит бронетранспортеры машин поддержки (ACSV) в Украину этим летом. Больше деталей Трюдо сообщать не стал по соображениям безопасности. БМП поступят в Украину из части оборонного заказа Канады для своей армии, которая должна была получить 360 машин.

Поставка LAV II ACSV исчерпает выделенные 500 млн канадских долларов на помощь Украине. Вместе с транспортом Канада передаст и запчасти для них, а также шесть беспилотных камер. Отмечается, что LAV II имеют укрепленные днища от взрывов мин. В качестве вооружения обычно идут машины с пулеметами. Поэтому их считают оборонительными транспортными средствами, а не наступательным оружием.

LAV II — это второе поколение легких бронированных машин. Производится General Dynamics Land Systems. На вооружении находится с 1980-х годов. Производство ACSV началось в августе 2020 года. Основные характеристики:

экипаж — 2-4 бойца в зависимости от модификации

дальность хода — 650 км

максимальная скорость — 100 км/ч по земле и 10 км/ч по воде

Вооружение — 7,62 мм пулемет

Напомним, Франция передаст Украине большую партию БТРов VAB вместе с САУ "Цезарь" и ракетами Exocet.

Ранее британский БТР Spartan впервые засветился на передовой. Всего Соединенное Королевство передала 120 различных броневиков.